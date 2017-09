FC Barcelona tähtmängija kritiseeris klubi Neymari müümise pärast

FC Barcelona jalgpalliklubi poolkaitsja Ivan Rakitic teatas, et Neymari siirdumine PSG ridadesse oli igas mõttes halb ja tegemist oli Barcelona poolt kehva otsusega.

PSG maksis Neymari eest maailmarekordit tähistavad 222 miljonit eurot. “Minu jaoks isiklikult oli see väga raske, kuna ta on üks maailma paremaid mängijaid. Lisaks on ta ka väga hea inimene,“ rääkis Rakitic BBC World Servicile.

“Tal oli meie riietusruumis keskne roll. Minu jaoks on ta üldse üks paremaid inimesi, kes jalgpallimaailmas on. Minu jaoks oli see klubi poolt väga halb otsus. Tahaksin Neymariga jätkuvalt samas meeskonnas mängida,“ lisas 2014. aastal Barcelonaga liitunud horvaat.

“Loodetavasti lööb ta PSG ridades palju väravaid ja ta on Pariisis õnnelik,“ sõnas Rakitic lõpetuseks.