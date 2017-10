FC Barcelona sai vastuolulises mängus kindla võidu

Hispaania jalgpallimeistrivõistlustel kirjutas tabelisse järjekordsed 3 punkti FC Barcelona, kes alistas 3:0 Las Palmase.

Sergio Busquets viis Barcelona 49. minutil juhtima. 70. ja 77. minutil vormistas matši lõppseisu Lionel Messi.

Kohtumine peeti tühjade tribüünide ees, kuna kohtumise eel teatati, et inimeste turvalisust ei ole võimalik tagada.

Kataloonias toimub täna iseseisvusreferendum ning mitmes kohas on seetõttu puhkenud ka kähmlused. Olukorda on pingestanud ka märulipolitsei sekkumine.

Hispaania eriüksuslased on asunud Kataloonias inimesi jõuga laiali ajama. Kokku on viga saanud juba üle 300 inimese.

Barcelona on sel hooajal Hispaania liigas võitnud kõik 7 kohtumist ning tabelis ollakse 21 silmaga kindlad liidrid. Teisel positsioonil on Sevilla 16 ja kolmandal Madridi Atletico 15 silmaga. Ühe kohtumise vähem pidanud Madridi Realil on kuuendana 11 punkti.