FC Barcelona pani oma paremuse lõpuks maksma ja suurendas eduseisu

Katalaanid asusid koduväljakul peetud matši juhtima 32. minutil, kui värava sai kirja Ousmane Dembele.

Avapoolajal rohkem väravaid ei nähtud, kuid 57. minutil tõi tabloole viiginumbrid Taani koondise ründaja Martin Braithwaite Christiansen. Seejärel tõi Barcelona vahetusest väljakule Lionel Messi ja mängu tuligi murrang. Esmalt viis Luis Suarez 71. minutil Barcelona uuesti juhtima ning teisel lisaminutil vormistas Meesi ka kohtumise lõppseisu.

50 000 pealtvaataja ees võidu võtnud Barcelona on nüüd Hispaania liiga tabeliliidrina kogunud 46 punkti. Teisel kohal on Madridi Atletico 41 silmaga ja kolmandat positsiooni hoiab Madridi Real 36 punktiga. Neljas on Sevilla 33-ga.