FC Barcelona on paanikas: Messi ja Iniesta võivad klubist tasuta lahkuda

FC Barcelona jalgpalliklubi jaoks oli lõppenud üleminekuaken tõeliseks õudusunenäoks. Neymarist ilma jäämiase kõrval ei suudetud sama säravaid oste teha ning mitmest peamisest sihtmärgist jäädigi ilma. Nüüd teatab Hispaania meedia, et asjad võivad käesoleva hooaja käigus minna veelgi hullemaks.

Teatavasti hakkasid nii Lionel Messil kui ka Andres Iniestal jooksma lepingu viimased aastad ning praeguse seisuga võivad nad järgmisel suvel meeskonnast tasuta lahkuda ja liituda mõne uue klubiga. See tähendab, et kui Messi ja Iniesta lähiajal lepingut ei pikenda, siis võivad nad alates 1. jaanuarist võimalike uute kosilastega läbirääkimisi pidama hakata.

Barcelona on küll teatanud, et Messiga on kokkuleppele jõutud, kuid kontrahti detailid vajavad veel täpsustamist. See täpsustamine käib aga juba mitmendat kuud.

Hispaania ajaleht Marca kirjutab, et Messi langetab oma otsuse klubi tegevuse põhjal üleminekuturul. Kauplemine üleminekuturul ebaõnnestus Barcelona jaoks aga täielikult ja seetõttu ei olegi argentiinlane veel kontrahti pikendanud.

Fichajes.net kirjutab, et Messi ei taha muutuda etturiks Barcelona presidendivalimistes. Väidetavalt üritab Josep Maria Bartomeu valituks saada just põhjusel, et ta suudab Messiga jõuda uue lepingu osas kokkuleppele.

Kuulujutud aga teatavad, et Bartomeu ja tema kaaskond on klubis ülimalt ebapopulaarsed ja seeõttu on tekkinud juhtkonna ja mängijate vahel suur lõhe.

Väidetavalt on ka Iniesta just samade põhjuste tõttu loobunud lepingu pikendamisest. Kui Messi peale ihub peamiselt hammast Manchester City, siis Iniesta teenetest on äärmiselt huvitatud Torino Juventus.

Tuttosporti esikaanel juba küsitigi, kas Iniesta tahaks olla uus Andrea Pirlo. Mäletatavasti sai vanameistri staatuses Pirlo just Juventuses uue hingamise. Nüüd loodab Juventus, et sama võiks õnnestuda ka Iniestaga.

Nii ongi Barcelona sattunud olukorda, kus tiimist võivad korraga ja tasuta lahkuda praeguse võsitkonna kaks kõige armastatumat mängijat.