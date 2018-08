FC Barcelona nimetas pärast Andres Iniesta lahkumist klubi uue kapteni

Iniesta oli Kataloonia klubi kapten alates 2015. aastast, kui Katari siirdus poolkaitsja Xavi Hernandez.

Messi on olnud ka aastaid juba Argentina koondise kapten.

Hispaanias on klubides paika pandud kindel kaptenite süsteem, kus on neli jalgpallurit. Messi järel on klubi teiseks kapteniks poolkaitsja Sergio Busquets. Hispaanlased Gerard Pique ning Sergi Roberto on vastavalt kolmas ja neljas varukapten.

Kõik neli mängijat on olnud Barcelonas alates noortesüsteemist saadik.

🔵🔴 Four Barça captains for this season: all from La Masia!



1⃣ Messi

2⃣ Sergio

3⃣ @3gerardpique

4⃣ @SergiRoberto10 https://t.co/3ZPXmJr6Ub — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 10, 2018