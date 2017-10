FC Barcelona meelitab Messit maailmarekordilise boonusega, klubi otsib lisasponsoreid

FC Barcelona on Lionel Messi nimel kõigeks valmis.

FC Barcelona jalgpallimeeskond on meeleheitel – klubi suurima staari Lionel Messi leping saab käimasoleva aastaga läbi ning argentiinlane ei ole seda seni pikendanud. Nüüd loodavad katalaanid meelitada Messit rekordilise boonusega.

Hispaania meedia kirjutab, et FC Barcelona on valmis Messile maksma ligemale 100 miljoni euro suurust lepingu allkirjastamise boonust. Sportsmaili teatel ei ole jalgpallimaailmas keegi varasemalt nii suurt ühekordset boonust saanud. Messi isa on väidetavalt juba allkirjastanud kontrahti, mis hoiaks ründajat klubis 2021. aastani. Mängumees ise ei ole aga oma kätt veel lepingule alla pannud.

Nüüd loodetaksegi suurte rahapakkidega Messit meelitama asuda. Lisaks suurele boonusele oleks suur ka palk, mida argentiinlane hakkaks uue kontrahti kohaselt teenima. Messi nädalane töötasu kerkiks ligemale 600 000 euroni.

Kataloonia ajaleht L'Ara kirjutas sel nädalal, et suured palgad on viinud olukorrani, kus FC Barcelona maksab juba 84 protsenti tuludest mängijate palkadeks.

Olukorra leevendamiseks ongi FC Barcelona asunud otsima uusi sponsoreid. Nimelt soovitakse maha müüa koduareeni Camp Nou nimeõigused. Lisaks loodetakse järgmisel aastal sõlmida sporditarvetefirma Nike'iga uus ja tulus sponsorleping.