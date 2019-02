FC Barcelona klaasmees sai taas vigastada

Hispaania väljaanne Sport on kokku lugenud, et alates sellest, kui ta 20-aastaselt Amsterdami Ajaxi põhimängijaks sai, on teda tabanud 27 erinevat vigastust, mis on sundinud teda vähemalt ühe kohtumise vahele jätma. Sealjuures on vigastushädad teda taga ajanud kõigis klubides: Ajaxis, Arsenalis, Romas ja Barcelonas. Kamba peale kokku on ta vigastuste tõttu pidanud vahele jätma koguni 240 kohtumist, mis teeb välja umbes viis täispikka hooaega!

33-aastane belglane oli sealjuures viimastel nädalatel Barcelona eest mitmeid mänge järjest kaasa teinud, kuid eile õhtul andis klubi teada, et lihasvigastus jätab ta Meistrite liiga mängust Lyoniga eemale.