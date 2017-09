FC Barcelona jätkab täiseduga

FC Barcelona jalgpalliklubi võttis Hispaania meistriliigas kuuenda võidu järjest.

Kataloonia suurklubi kuuendaks ohvriks osutus mullu veel esiliigas mänginud Girona, kes kaotas kodupubliku ees 0:3. Seejuures kaks esimest väravat lõid Girona mehed - omaväravaga said hakkama nii Aday kui Gorka Iraizoz. Lõppskoori vormistas teise poolaja keskel Luis Suarez.

Barcal on liidrina 18 punkti, täna Sevilla alistanud Madridi Atleticol on 14, Sevillal 13 ja tiitlikaitsjal Madridi Realil 11 silma. Samuti Kataloonias asuv Girona klubi on viie punktiga 15. kohal.