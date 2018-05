FC Barcelona jääb oma suurimast sihtmärgist ilma ehk jalgpallimaailma superstaari näeb augustis Tallinnas

Antoine Griezmann tähistamas Euroopa liiga finaalis löödud väravat. Foto: GONZALO FUENTES, Reuters/Scanpix

FC Barcelona jalgpalliklubi on pikka aega jahtinud Madridi Atletico prantslasest tähtmängijat Antoine Griezmanni. Alles hiljuti kirjutas Hispaania meedia, et isegi Barcelona suurim staar Lionel Messi oli sel teemal Griezmanniga rääkinud. Viimased Hispaaniast tulnud teated aga väidavad, et Griezmann ei lähe kuhugi ning ta jätkab oma karjääri Atleticos.