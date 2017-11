Fännile jalaga näkku löönud Evra leping peatati

Prantsusmaa jalgpalliklubi Marseille teatas, et eile õhtul oma meeskonna fännile jalaga näkku löönud Patrice Evra leping on peatatud.

36-aastane prantslane sai skandaalse teoga hakkama enne Euroopa liiga mängu Vitoriaga. Prantsusmaa meedia andmetel kaotas Evra enesevalitsemise pärast seda, kui Marseille poolehoidjad olid teda soojenduse ajal ligi pool tundi mõnitanud.

Täna kohtus prantslasest kaitsemängija Marseille presidendi Jacques-Henri Eyraud`ga, kes teatas Evrale ka lepingu peatamise uudise. Klubi kinnitas, et need fännid, kes mängijaid solvasid, saavad kindlasti karistada. Hetkel on alustatud uurimine selgitamaks välja, kuidas pealtvaatajad soojenduse ajal tribüünidelt alla väljaku äärde pääsesid.

Evrat ootab kindlasti karistus ka Euroopa Jalgpalliliidu poolt.