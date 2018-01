Eurosport: Madridi Real andis Ronaldole loa lahkuda, staarründajat ootavad PSG ja Manchester United

Eurosport kirjutab, et Madridi Reali jalgpalliklubi andis oma eredaimale pärlile Cristiano Ronaldole loa suvel meeskonnast lahkuda. Viiekordse Ballon d'Or'i trofee võitja järgmine tõenäoline sihtkoht on kas Pariisi Saint-Germain või portugallase endine koduklubi Manchester United.

PSG on Ronaldo allkirja juba ammu oma lepingul näha tahtnud ning Katari šeikide omanduses oleval klubil on ühena vähestest ka võimekust Portugali ründajale soovitud palka maksta.

Mitu aastat on Ronaldot oma ridadesse tagasi oodanud ka Manchester United ning eeldatavasti on nad ka nüüd mehe soetamisel PSG-ga konkureerimas.

Madridi allikate teatel on Reali president Florentino Perez huvitatud Ronaldo pealt võimalikult kopsaka üleminekusumma teenimisest, kuid samas annab 70-aastane Hispaania ärimees endale aru, et tehingu teoks saamisel tuleb leppida mingisuguse kompromissiga.

Ronaldo lepingus on kirjas sümboolne 1 miljardi suurune ostusumma, kuid Ronaldo soov on, et reaalselt liiguks ühest klubist teise kõige rohkem kümnendik sellest ehk 100 miljonit eurot.

Portugali superstaari suhted Pereziga on viimastel kuudel halvenenud, sest Ronaldo sõnul pole klubi pidanud kinni oma lubadusest hooaja lõpus mängija palka tõsta. Kuigi ta on Reali viimasel ajal vedanud La Liga, Meistrite liiga ja FIFA klubide MM-i võitjaks, on tema põhipalk siiski väiksem kui Barcelona pallivõluril Lionel Messil ja PSG-sse siirdunud Neymaril.

"Ma olen ajaloo parim mängija. Nii headel kui ka halbadel hetkedel," ütles Ronaldo ühes hiljutises intervjuus. "Ma peab lugu inimestest, kellel on erinevad eelistused, kuid ma pole näinud kedagi paremat kui mina. Olen nii mõelnud alati."

"Mitte keegi ei suuda teha asju nii nagu mina. Minust täiuslikumat mängijat pole olemas. Ma mängin hästi mõlema jalaga, olen kiire, jõuline, peaga hea, löön väravaid, annan sööte. Mõned eelistavad Neymarit või Messit, aga ma ütlen veelkord: minust täiuslikumat pallurit ei ole," lisas ta.