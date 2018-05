El Clasico: Gareth Bale'i iluvärav päästis Realile viigi, FC Barcelona mängis poolaja vähemuses

Real pidi teisel poolajal läbi ajama aga Cristiano Ronaldota, kes võeti poolajal puhkama. Ronaldo tegi väravat lüües viga oma hüppeliigesele ning seejärel ei olnud ta enam tavapärases hoos. Mai lõpus toimuvat Meistrite liiga finaali silmas pidades võttiski Zinedine Zidane Ronaldo puhkama.

Endale juba tiitli kindlustanud Barcelona on kogunud nüüd 87 punkti. Madridi Atletico on 75 silmaga teine ja Real 72-ga kolmas. Atletico on võrreldes konkurentidega pidanud ühe mängu rohkem.