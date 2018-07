Ekspresident kritiseeris Madridi Reali: Ronaldo parseldati maha peenraha eest

Madridi Reali jalgpalliklubi endine president Ramon Calderon kritiseeris teravalt meeskonna praegust juhtkonda, mis otsustas Cristiano Ronaldo maha müüa.

Calderon, kes tõi Ronaldo Reali 2009. aastal 94 miljoni euro eest, nimetas portugallase müüki Torino Juventusse suureks veaks ja teenitud 100 miljonit peenrahaks.

"See on väga kahetsusväärne, et nad müüsid sellise mängija nagu Cristiano Ronaldo maha, tõeliselt kahetsusväärne,” sõnas Calderon Hispaania ajalehele AS.

"Eriti arvestades, millist suurt jõupingutust see omal ajal minult ja klubilt nõudis, et Ronaldo Realiga liituks. Manchester United ei tahtnud teda müüa ja see oli väga keeruline. Ja nüüd müüsime ta 100 miljoniga. Pole olemas ühtegi jalgpallurit, kes lööks hooajaga 60 väravat ja maksaks vaid 100 miljonit," kurjustas Calderon.

"Cristiano müük pole hea otsus, ei 100 miljoni ega miljardi eest. See on ajalooline viga," lisas ta.

33-aastase Ronaldo taaskohtumine Realiga võib aset leida juba 4. augustil, kui Juventus mängib USA-turneel Realiga.