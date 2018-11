Ekspresident: Contest ei saa Reali peatreenerit, sest ta on nagu Mourinho

Contet on tihedalt Realiga seostatud alates esmaspäevast, kui valitsev Euroopa meister vallandas peatreener Julen Lopetegui.

"Ta (Conte) nõudis kolmeaastast lepingut ja et ta saaks viis inimest endaga kaasa võtta. Lisaks tahab ta kogu kontrolli mängijate üleminekute üle," rääkis Calderon BBC Radio 5-le. "Kuid see on midagi, mida president (Florentino Perez) pole valmis aktsepteerima."

Lisaks leiab aastatel 2006-09 Reali presidendi ametit pidanud Calderon, et endine Juventuse ja Chelsea boss poleks Reali fännide jaoks populaarne valik.

"Ma ei usu, et Antonio Conte on treener, keda Bernabeu publik ootab. Ta on nagu Jose Mourinho - kaitsev treener, kes mängib kolme keskkaitsjaga ja vaid kontrarünnakutele. See ei ole asi, mida Madridi Real ootab. Nad juba proovisid Mourinhoga, kuid ta ei võitnud Meistrite liigat ja lahkus klubist, kui meeskond oli viletsas seisus," sõnas Calderon.