Ekspert: Neymar liitub kindlasti Madridi Realiga

Juba mõnda aega on ringi liikunud spekulatsioonid, et jalgpalliäss Neymar ei ole PSG ridades rahul. Aina enam on brasiillast paari pandud Madridi Realiga.

Kui sel nädalal kirjutas ka ESPN, et Neymar on liitumas Realiga, siis nüüd jätkab samal teemal ka muu ajakirjandus. Prantsusmaa jalgpalli ekspert Julien Laurens usub, et Neymar vahetabki peagi klubi.

“Ma arvan, et sel suvel jääb Neymar veel paika. Arvan, et ta vahetab klubi järgmisel suvel,“ rääkis Laurens BBC podcastis, mis räägib Euroopa jalgpalliliigadest.

“Minu jaoks ei ole seal mingit khatlust. Olen 100 protsenti kindel, et ta mängib ühel hetkel Madridi Realis. Olen kindel, et ühel hetkel mängivad tema ning Kylian Mbappe Madridi Reali eest. Olen selles täiesti veendunud. Madridi Real on ainus piisavalt suur klubi Neymari jaoks. Arvan, et Real on ainus klubi, millele Neymar veel mõtleb.“