Kui Eesti riik maksis oma uue, "rändrahnubrändi" eest 200 000 eurot ning sattus seetõttu laialdase kriitikatule alla, siis sisuliselt täpselt samal ajal sai sama asjaga hakkama ka Itaalia vutiklubi Torino Juventus.

Juventuse uue logo ja brändi arendas välja Milanos asuv firma Interbrand, kellele maksis klubi selle eest väidetavalt 200 000 eurot - täpselt sama palju tasus uue brändišablooni eest disaineritele teadupoolest ka Eesti riik.

Kui Eesti uus bränd sai kriitikat peamiselt seetõttu, et inimesed ei mõistnud, et tegu ei ole mitte Eesti logo, vaid hoopis visuaalsete šabloonidega, mida ettevõtjad oma nägemuse järgi saavad kasutada, siis Juventuse uus logo on peamiselt tule alla sattunud oma uuendusliku lähenemise poolest.

Itaalia vutiajaloo edukaima klubi fännid on juba välja tulnud ka oma nägemustega uue hooaja võimalikust vormidisainist:

Juventus ⚫️⚪️ y su nuevo logo, ¿lo veremos en las camisetas? https://t.co/4FHDTbONn4 [Imagen de @FrancooC07] pic.twitter.com/9ejOcOYGRy — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) January 16, 2017