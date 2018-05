Eesti jalgpallikoondislane Siim Luts vahetas Tšehhis klubi

Kaks aastat Praha Bohemiansis mänginud Siim Luts (29) lõi käed Bohemiansi liigarivaali FK Teplicega, kellega liitub hooaja lõpus. Sõlmiti kaheaastane leping.

"Ta on kogenud Eesti koondislane, kes on juba kohanenud Tšehhi tingimustega, ning me usume, et temast on meile abi," kommenteeris Teplice spordidirektor Jakub Dovalil klubi kodulehele, kirjutab Soccernet.ee.

Üks voor enne Tšehhi kõrgliiga hooaja lõppu paikneb Bohemians 37 punktiga seitsmendal kohal ja Teplice 34 punktiga kaheksandal kohal.

Viimati märtsi lõpus väljakule pääsenud Lutsu arvele Bohemiansis jäi kokku 34 liigamängu, neist 27 põhikoosseisus, ja 6 väravasöötu.