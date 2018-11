Dortmundi Borussiale pommirünnaku korraldanud mees mõisteti aastateks vangi

Sergej W. õhkas 2017. aasta 11. aprillil enne Meistrite Liiga kohtumist Dortmundi Borussia ja AS Monaco vahel kolm lõhkekeha, mille tagajärjel said vigastada Dortmundi keskkaitsja Marc Bartra ning üks politseinik.

Dortmundi kohus mõistis sakslase süüdi 28-s mõrvakatses. Lisaks peab Sergej W. maksma 15 000 eurot valuraha Marc Bartrale.

Prokurör väitis, et Sergej W. motiiviks oli raha. Nimelt panustas sakslane enne rünnakut börsiturul sellele, et Dortmundi Borussia aktsiate väärtus hakkab langema. Dortmundi Borussia on ainus Saksamaa klubi, mille aktsiad on börsiturul üleval.