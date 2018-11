Dokumendid said avalikuks. Euroopa suured jalgpalliklubid plaanivad luua Superliiga, mis hävitaks nii Meistrite liiga kui ka Premier League'i Madis Kalvet reporter RUS 26

FC Barcelona ja Madridi Real hakkaksid mõlemad mängima uues Superliigas. Foto: Albert Gea, Reuters/Scanpix

Euroopa klubijalgpallis on aastaid räägitud, et suured tiimid on Euroopa Jalgpalli Liidust UEFA-st väsinud ja tahavad luua hoopis enda sarja. Football Leaks dokumentide kaudu on jõudnud avalikkuse ette, et 2021. aastal soovitaksegi käima lükata Superliiga, mis võib anda surmahoobi nii Meistrite liigale kui ka Premier League'ile.