Diego Simeone õde avaldas, mis meeskonda Madridi Atletico peatreener järgmisena juhendada soovib

"Varem või hiljem asub ta tööle Interi eesotsas, Diego on seda ise öelnud," sõnas Natalia Simeone väljaandele Gazzeta dello Sport. "Ma usun, et see on ainult aja küsimus. Talle meeldib Milano keskkond ja seal linnas elada. Inter on meeskond, mida ta soovib juhendada. Lisaks on talle südamelähedane Rooma Lazio."

Diego Simeone veetis oma mängijakarjääri jooksul mitmed aastad Itaalia kõrgliigas. Aastatel 1997-1999 mängis Simeone Interi ridades. Järgmised neli aastat veetis ta Rooma Lazio meeskonnas.

Simeone on olnud Madridi Atletico peatreener alates aastast 2011. Selle aja jooksul on ta tulnud klubiga korra Hispaania meistriks ja Hispaania karikavõitjaks. Kahel korral on ta juhendanud Atletico Meistrite Liiga finaali.