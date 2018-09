Diego Simeone kritiseeris FIFA-t: miks Atletico mängijad tunnustust ei saa?

Simeone ei suuda uskuda, et Atletico esiväravavaht Jan Oblak ei mahtunud FIFA kolme parima puurivahi hulka. Vutiliit valib tänavuse aasta parima Hugo Llorisi, Kasper Schmeicheli ja Thibaut Courtoisi vahel.

"Miks pole valikus Jan Oblaki? Ta on maailma parim väravavaht ning olukord, kus teda pole isegi kolme esimese hulgas, on naeruväärne. See naeruvääristab seda FIFA auhinda," kurjustas Simeone, tehes ühtlasi terava torke Madridi Reali siirdunud endise Atletioco mehe Courtoisi aadressil: "Kas Thibaut Courtois pääseks täna Atletico eest mängu? Oblak on ju selgelt parem."

25-aastane Oblak tegi eelmisel hooajal koguni 29 nullimängu ja aitas Atletico Euroopa liiga võitjaks.

Lisaks ei mõista argentiinlane, miks ei mahtunud nende ründaja Antoine Griezmann aasta parima vutimehe kandidaatide hulka. "Griezmann on olnud viimasel aastal maailma parim jalgpallur, ilma ühegi kahtluseta on see nii!" sõnas Simeone väljaandele Cadena Cope.