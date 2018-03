Dea Gea ja Courtois mängust väljas: Madridi Real leidis parema ja odavama väravavahi

Madridi Real on juba mõnda aega otsinud väravavahti, kes võtaks esikinda rolli üle praeguselt esinumbrilt Keylor Navaselt.

31-aastane Navas liitus Realiga 2014. aastal pärast edukat MM-finaalturniiri. Ekspertide arvates ei ole Navas aga piisavalt heal tasemel. Varasemalt on Madridis loodetud, et neil õnnestub hankida Manchester Unitedi täht David de Gea või Londoni Chelsea puurilukk Thibaut Courtois. Mõlemad on varasemalt Madridi Atleticos mänginud ja sooviksid võimaluse korral Hispaaniasse naasta, kuid hispaanlaste jaoks on nende hinnasildid liialt suured.

Reali tegemistega hästi kursis olev ajaleht Marca kirjutab nüüd, et Real ongi väsinud de Gea ja Courtois'i jahtimisest ja seega on väravavahtide leeris nende esmaseks sihtmärgiks nüüd AS Roma puurilukk Alisson Becker.

25-aastane Brasiilia koondise esiväravavaht on Marca teatel odavam ning teda on tunduvalt lihtsam praegusest koduklubist kätte saada. Osade ekspertide arvates on Alisson aga juba isegi de Geast ja Courtois'ist parem väravavaht.

Marca teatel tuleb Alissoni palkamiseks lauale laduda 50 kuni 60 miljonit eurot. Inglismaa tippklubides mängivad mehed maksavad aga umbkaudu 100 miljonit eurot.

Väidetavalt otsibki Roma parasjagu meeskonda, kes Alissoni endale tahaks, kuna praegu on võimalik tema pealt korralikult teenida.

Realile peaks Alissoni palkamine olema meeltmööda ka seetõttu, et tema palgasoov on võrreldes de Gea ja Courtois'iga tunduvalt väiksem.

Reali suurimaks konkurendiks Alissoni allkirja jahtimisel peaks seniste eelduste kohaselt olema FC Liverpool, kui brasiillane on kodumaa meediale ise tõdenud, et tema esimene eelistus oleks Realiga liitumine.