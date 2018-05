Cristiano Ronaldole esitati ultimaatum

Madridi Reali jalgpallitäht Cristiano Ronaldol on aega 15. juunini, et oma võlad Hispaania maksuameti ees likvideerida.

Üheksandat hooaega Hispaanias mängiv Ronaldo jättis aastatel 2011-2014 oma sissetulekutelt Hispaania riigikassasse maksmata 14,7 miljoni euro ulatuses tulumaksu.

33-aastase Ronaldo esindajad pidasid maksuametiga pikalt läbirääkimisi, et portugallaselt nõutaks välja vaid tasumata tulumaksusumma ning sellele ei lisataks intresse.

Hispaania maksuamet teatas nüüd, et Ronaldol tuleb tasuda summa koos intressidega, mis ulatub kokku 28 miljoni euroni, kirjutab Hispaania ajaleht AS. Ühtlasi esitati ultimaatum, et jalgpalluril tuleb võlad likvideerida hiljemalt käesoleva aasta 15. juuniks. Vastasel juhul ähvardavat teda vanglakaristus.

Ilmselt Ronaldot reaalne vangistus siiski ei oota, sest Hispaanias ei pöörata varem karistamata isikute osas kuni kaheaastaseid vangistusi reeglina täitmisele.