Cristiano Ronaldo tunnistas kohtupingis: tahaksin Inglismaale naasta

Madridi Reali ründaja Cristiano Ronaldo käis nädala alguses seoses teda tabanud maksupettuse süüdistusega Hispaania kohtuvõimude ees ütlusi andmas. Suure üllatusena tunnistas portugallane seal, et soovib Inglismaale naasta.

Kohtunik uuris Ronaldolt, mida mees tema rahaga tehtud hämaratest toimingutet teab. "Minu eetika on alati olnud selline: ma maksan ära selle, mille ma võlgnen. Kui sa teenid hästi, maksad sa ka palju makse," sõnas Ronaldo. "Ma usaldan oma nõuandjaid. Nad saavad minu rahaasjadega tegelemise eest head tasu ning jätan kõik nende hooleks. Nad tegelevad minu maksudega ning ütlesid mulle, et mul ei teki probleeme. 2014. aastal maksin isegi rohkem, kui oleksin pidanud," vahendab Hispaania meedia mehe sõnu.

Kohtunik väitis seepeale, et palluri nõuandjad valisid kõigest hoolimata kõige odavama viisi, kuidas makse tasuda. "Ma ei tea sellest väga palju. Käisin koolis vaid kuus klassi ning tean vaid seda, kuidas jalgpalli hästi mängida. Kõik ülejäänu on minu nõuandjate teha - kui nad ütlevad, et kõik on korras, siis ma usun neid," tunnistas Ronaldo.

"Ärge küsige minult selle kaasuse tehniliste detailide kohta. Ma tean, et see on teie töö, kuid ma tõesti ei tea, mida ma siin üldse teen. Inglismaal elades ei olnud mul kordagi selliseid probleeme, mistõttu tahaksingi sinna tagasi minna. Kui Inglismaale läksin, seletati mulle ära, kuidas seal rahaasjad käisid. Kui Hispaaniasse tulin, maksin lihtsalt igaks juhuks rohkem, et probleeme vältida."