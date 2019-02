Cristiano Ronaldo tahab Mo Salah'd Juventusesse? Spordidirektor vastas kuulujuttudele

Veel räägivad allikad, et Juventus on valmis Liverpoolile diili osana pakkuma argentiinlasest ründajat Paulo Dybalat.

Juventuse spordidirektor Fabio Paratici nimetab kuuldusi hetkel "fantaasiajalgpalliks". "Praegusel hetkel on see kõik fantaasiajalgpall. On alles veebruar," ütles ta Radio Rai'le. "Keegi ei tea, mis juunis juhtuda võib. Me oleme uhked, et Aaron Ramsey (Arsenali poolkaitsja leping Juventusega hakkab kehtima 1. juulist - toim) meiega liitub, kuna ta on hea täiendus."

Kuulujuttudele on kommentaari küsitud ka endiselt Juventuse ja Liverpooli ründajalt Ian Rushilt, kes ei näe varianti, et selline tehing läbi võiks minna. "Ma arvan, et Salah jääb Liverpooli. Fännid armastavad teda ning tal on seal kõik hästi," vahendab Daily Express 57-aastase waleslase sõnu. "Ta sõlmis uue lepingu. Ma ei usu, et see vahetus läbi läheb."

Nii Salah kui ka Ronaldo on sel nädalal võistlustules Meistrite liigas. Salah' ja Liverpool võtavad täna Anfieldi staadionil vastu Müncheni Bayernit ning Juventus kohtub homme Madridi Atleticoga.