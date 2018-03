Cristiano Ronaldo sõlmis novembris hullumeelse Messiga seotud kihlveo, mille võitmisele on ta nüüd lähedal

Hispaania meedia kirjutab, et Madridi Reali superstaar Cristiano Ronaldo sõlmis novembris tiimikaaslastega pöörase Lionel Messiga seotud kihlveo.

Nimelt panustas Ronaldo iseendale Hispaania kõrgliiga väravalööjate edetabelis - portugallane vedas teistega kihla, et suudab sel aastal tulla La Liga parimaks väravakütiks. Miks tundus see tol hetkel pöörane? Seetõttu, et selleks hetkeks oli Lionel Messil kirjas juba 12 väravat, samal ajal kui vigastuse ja mängukeelu tõttu hooaega väga kahvatult alustanud Ronaldo oli vaid üheainsa tabamuse peal!

Praegu, neli kuud hiljem, on aga Ronaldo kihlveo võitmisele üsna lähedal - pärast eelmises voorus nelja värava paugutamist on tal kirjas 22, Messil liiga liidrina 25 väravat. Kuivõrd mängida on veel üheksa vooru, poleks kolme värava tagasi tegemine sugugi kellegi imetegu.

Kõigele lisaks on Real tegelikult selle perioodi sees mänginud Barcelonast kehvemini - kihlveo sõlmimise hetkel oli tiimide vahe tabelis kaheksa punkti, praegu on see aga paisunud juba 15 silmale.