Cristiano Ronaldo on oma mängustiili muutnud ja on surmavam kui kunagi varem

33-aastane Cristiano Ronaldo ei saanud käimasoleva hooaja alguses oma mängu kuidagi käima. Nüüd lööb mees aga hoogsalt väravaid. Statistika tõestab, et seejuures on ründaja oma mängustiili omajagu muutnud.

Ronaldo on viimase kuue liigamänguga löönud Reali eest kogun 14 väravat. Reede õhtul lõi ta Portugali koondise eest kaks väravat ja aitas rahvusesinduse 2:1 võidule Egiptuse üle. Portugali särgis on ta nüüd kokku löönud 81 väravat. Euroopa jalgpalluritest on läbi aegade rohkemat suutnud ainult legendaarne ungarlane Ferenc Puskas, kelle kontole jäi 84 tabamust.

Mängustiili muutuse koha pealt tuuakse välja, et varasemalt otsis Ronaldo endale ise rohkem võimalusi, kuid nüüd on temast saanud puhtakujuline realiseerija. Hispaania liigas on ta tänavu kõik väravad löönud karistusala seest. Senise Reali karjääri kõrgeim number selles vallas on tal olnud 90 protsenti hooajast 2014/15.

Lisaks ei ole ta mitte kunagi Reali särgis nii vähe triblanud. 90 minuti jooksul on ta seda teinud sel hooajal keskmiselt ainult 2,3 korda. Hooajal 2009/10 oli see number koguni 6,52.

Lisaks teeb ta võrreldes varasemaga palju vähem pallipuuteid. Sel hooajal on tal Hispaania liigas see näitaja 44,8. Rekordiks on 68,2 hooajast 2009/10.

Sel hooajal on Ronaldo löönud Hispaania liigas 22 ning Meistrite liigas 12 väravat.