Cristiano Ronaldo meditsiiniline test Juventuses andis hämmastavaid tulemusi. Kas Ronaldo on tõesti 20-aastane?

Cristiano Ronaldo teab ka ise, et ta on imelises vormis.

Portugali jalgpalliäss Cristiano Ronaldo vahetas sel suvel Madridi Reali särgi Torino Juventuse oma vastu. Uue klubiga liitudes oli vaja tal läbida ka meditsiiniline test.

Nagu nüüd selgub, siis trennihull Ronaldo on imelises füüsilises vormis. Nagu teda uurinud arstid tõdesid, siis 33-aastane Ronaldo on sellises vormis nagu tavaliselt on 20-aastane tippjalgpallur.

Itaalia meedia teatel tõestavad Ronaldo imelist vormi eelkõige kolm näitajat. Esiteks on Ronaldo keha rasvaprotsent kõigest seitse. Keskmisel tippjalgpalluril on see näitaja 10-11.

Teiseks on tema lihasmass 50 protsenti. See on keskmisest tippjalgpallurist neli protsenti kõrgem näitaja.

Lõpetuseks oli Ronaldo tänavuse MM-i kõige kiirem mängija. Tema tippkiiruseks oli 33,98 km/h.