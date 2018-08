Cristiano Ronaldo: Madridi Realist lahkumine oli lihtne otsus

33-aastane Ronaldo liitus Itaalia valitseva meistriga eelmisel kuul, millega sai läbi tema üheksa aasta pikkune karjäär Madridi Realis.

"See oli väga lihtne otsus. See, mis me Madridis korda saatsime, on uskumatu, ma võitsin seal kõik, aga see on nüüd minevikus," vahendas Eurosport portugallasse sõnu.

Juventus maksis Ronaldo eest Madridi Realile 100 miljonit eurot. Ronaldo võitis üheksa aasta jooksul Hispaania klubiga neli Meistrite Liiga karikat, kahel korral Hispaania liiga ja kaks korda Hispaania karikasarja.