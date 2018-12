Cristiano Ronaldo avalikustas, millist jalgpalliklubi ta hingepõhjani vihkab

Meelis Naudi toimetaja RUS 18

Cristiano Ronaldo Foto: MASSIMO PINCA, Reuters/Scanpix

Torino Juventuse jalgpallitäht Cristiano Ronaldo tunnistas enne homset põnevusmängu AS Romaga, et just Roma on tema jaoks kõige vihatum meeskond.