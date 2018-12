Cristiano Ronaldo avaldas oma edu saladuse: hea uni, korralik söök ja tugev treening

Cristiano Ronaldo Foto: ALBERTO LINGRIA, AFP/Scanpix

Viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud Cristiano Ronaldo on löönud oma profikarjääri jooksul 782 mänguga kokku lausa 584 väravat. Portugali legend rääkis Itaalia meediale avameelselt, millest ta on karjääri nimel pidanud loobuma ja mis on teda tippu aidanud.