Cristiano Ronaldo asendajaks Madridi Realis saab 18-aastane Brasiilia imemees?

Madridi Reali jalgpalliklubis on Cristiano Ronaldo lahkumise järel paaniliselt otsitud talle asendajat. Aina enam tundub, et tema rolli võib üle võtta 18-aastane Brasiilia imemees Vinicius Junior.

Vinicius lõi Realiga käed juba eelmisel aastal, kuid võistkonnaga liitus ta alles nüüd. Pärast täisealiseks saamist Madridi saabunud brasiillane kuulus seni Brasiilia tiimi Flamengo ridadesse. Realil tuli tema eest maksta umbes 45 miljonit eurot.

Seni on arvatud, et Viniciuse puhul on tegemist tulevikuprojektiga, kuid aina enam tundub, et brasiillane võib suure võimaluse saada juba algaval hooajal.

Vinicius on praeguseks Reali esindusmeeskonnaga koos treeninud kaks nädalat ning treeneritele on jäänud temast väga hea mulje. Juhendajate hinnangul on ta füüsiliselt valmis meeste seas mängima ning tema kiirus ja võimsus on samuti piisavad. Praeguse seisuga usutakse, et ta võiks Realis tegutsema asuda vasaku ääreründajana.

Vinicius ütles viimasel pressikonverentsil, et teda laenule ei anta ning Hispaania meedia teadete kohaselt ongi patreeneril Julen Lopeteguil brasiillasega suured plaanid.