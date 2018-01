Coutinho sõnul lahkub Liverpoolist veel üks staarmängija

Jaanuari alguses FC Barcelonasse siirdunud Brasiilia jalgpallitäht Philippe Coutinho usub, et järgnevalt lahkub Liverpoolist ka Mohamed Salah.

Coutinho ütles väljaandele Don Balon, et Salah on liitumas Madridi Realiga. Brasiillase sõnul rääkis ta Liverpoolis olles Salahi tulevikust ning sai teada, et Real on egiptlase palkamisest väga huvitatud.

25-aastane Salah on olnud tänavu Liverpooli parim mängumees. Tema arvel on 30 mänguga juba 24 väravat.

Inglismaa meistriliigas kolmandal kohal asuv Liverpool peab järgmise mängu esmaspäeval, kui kohtub võõrsil Swansea City`ga.