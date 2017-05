Conte pikaaegne abiline tüüris Moskva Spartaki 16-aastase vaheaja järel Venemaa vutitšempioniks

Peterburi Zeniidi eilne üllatuskaotus Groznõi Terekile tähendas seda, et Moskva Spartaki jalgpalliklubi kindlustas 16-aastase vaheaja järel Venemaa meistritiitli.

Spartak ise oli nädalavahetusel võidukas, alistades laupäeval kodus Quincy Promesi penaltist Sergei Pareiko endise koduklubi Tomski Tomi.

Spartak on kogunud 27 mänguga 63 punkti ning edestab oma lähemaid konkurente Moskva CSKA-d ja Zeniiti vastavalt 10 ja 11 punktiga. Mängida jääb aga veel vaid kolm mängu, seega vahet tagasi teha pole võimalik.

Moskva klubi edu arhitekt on 53-aastane itaallane Massimo Carrera, kes tegutses aastatel 2012-2014 Torino Juventuses ja 2014-2016 Itaalia koondises praeguse Londoni Chelsea juhendaja Antonio Conte peamise abilisena.

Ka Spartakisse tuli endine Torino Juventuse kaitsja (just seal sai ta sõbraks Contega) eelmisel suvel Dmitri Alenitševi kõrvale abitreeneriks, ent juba augustis pärast Euroopa liigas väljalangemist sai temast ajutine peatreener ning veidi hiljem ka klubi alaline loots.

Spartak on võitnud nüüd kokku 22 Venemaa meistritiitlit. Pärast Nõukogude liidu lagunemist on neil kümme tiitlivõitu, neist eelmine pärines seejuures 16 hooaja tagant, 2001. aastast. Vahepealse aja jooksul on CSKA kroonitud meistriks kuuel, Zeniit neljal ning Moskva Lokomotiiv ja Kaasani Rubiin kahel korral.