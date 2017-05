Conte andis varumeestele rohkelt mänguaega, Chelsea'le 4:3 võit

Reedel Inglismaa meistritiitli kindlustanud Londoni Chelsea jalgpalliklubi pidas eile õhtul koduse liiga eelviimase vooru mängu, alistades kodus 4:3 Watfordi.

Chelsea peatreener Antonio Conte andis oodatult mänguaega neile, kes pika hooaja jooksul reeglina algkoosseisu ei kuulunud. Meeskonna väravad lõid John Terry, Cesar Azpilicueta, Michy Batshuayi ja Cesc Fabregas. Hispaanlase 88. minuti tabamus osutus ühtlasi võiduväravaks. Liigasse püsimajäämise juba kindlustanud Watfordi eest olid täpsed Etienne Capoue, Daryl Janmaat ja Stefano Chuka.

Chelsea on kogunud nüüd 90 punkti, edu ühe mängu vähem pidanud Tottenham Hotspuri ees on kümme silma. Watford paikneb 40 punktiga 16. kohal.

Täna on Inglise liigas kavas kaks mängu: Londoni Arsenal võõrustab Sunderlandi ja Manchester City West Bromwich Albioni.