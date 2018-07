Chelsea ja Arsenal jäid pika ninaga: Venemaa MM-täht vahetas suure summa eest klubi

Seni Moskva CSKA ridadesse kuulunud Golovini teenete vastu tundsid huvi ka Inglismaa suurklubid Londoni Chelsea ja Londoni Arsenal, kuid venelane valis Monaco pakkumise. Golovin sõlmis Monacoga viie aasta pikkuse lepingu.

“Aleksandri vastu tundsid huvi mitmed suured Euroopa klubid, kuid ta otsustas valida meie suurepärase spordiprojekti. Pakume talle parimaid võimalusi enda arengu jätkamiseks,“ sõnas Monaco asepresident Vadim Vassiljev.

Golovin pallis CSKA ridades kolm hooaega ja mängis nende eest 113 kohtumist. Sealhulgas 23 matši Meistrite ja Euroopa liigas. Venemaa meistriks krooniti ta 2016. aastal.

