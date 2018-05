Chelsea esiväravavaht Thibaut Courtois võib Madridi Realiga tasuta liituda

Thibaut Courtois. Foto: Simon Bellis, Sportimage/PA Images/Scanpix

Juba pikemat aega on selge, et Madridi Reali jalgpalliklubi tahab suvel hankida endale uue värvavahi. Seni on eelkõige läbi käinud kolm nime. Pikalt on Realiga seostatud Manchester Unitedi esiväravavahti David de Gead. Samuti on Reali radaril juba mõnda aega olnud Londoni Chelsea esikinnas Thibaut Courtois. Viimasena on nimekirjaga liitunud AS Roma väravavaht Alisson Becker.