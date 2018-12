Cagliari vastu kaheväravalise edu maha mänginud AS Roma peatreenerit ähvardab vallandamine?

Itaalia väljaande La Gazzetta dello Sport teatel kaalub AS Roma president Jim Pallotta pärast klubi keerulist hooaja algust peatreeneri Eusebio Di Francesco vallandamist. Nimelt on Roma kogunud Itaalia kõrgliigas 15 mänguga vaid viis võitu, kuus viiki ja neli kaotust, millega hoitakse kuuendat kohta.

Pallotta ei ole meeskonna olukorraga rahul ning on valmis võtma kasutusele karmid meetmed, et seis paraneks, kuid Di Francesco lahti laskmist takistavad kaks asjaolu. AS Roma spordidirektor Monchi on lubanud peatreeneri vallandamise juhul oma ametist tagasi astuma. Lisaks pole Pallottal võtta Di Francesco asendamiseks häid kandidaate.

Football Italia teatel soovitakse peatreeneriks endist Londoni Chelsea lootsi Antonio Contet, kuid itaallane käib praegu kohtuteed Chelseaga ning temale palga maksmine poleks Romale jõukohane.