Cagliari peatreener: ma pole veel Klavanit näinud, kuid ta olevat väga motiveeritud ja mänguvalmis

"Ta (Klavan) on meie jaoks väga oluline mängija, kellel on palju kogemusi. Ma pole temaga veel kohtunud, aga mulle on öeldud, et ta on väga motiveeritud. Räägitakse, et ta on hea," sõnas Maran Cagliari klubi tänasel pressikonverentsil.

Cagliari peab homme õhtul (21.30) Itaalias liigamängu Empoliga, kuid Maran täna veel algkoosseisu kohta suuri vihjeid ei andnud.

Kui temalt uuriti, kas Klavan mängib, vastas 55-aastane Maran: "Mulle öeldi, et ta on mänguvalmis. Ma ise veel seda ei tea. Pean igal nädalavahetusel valima 11 pluss kolm mängijat, kuid see, kas me võidame või kaotame sõltub vaid sellest, kuidas oleme nädala jooksul treeninud ja valmistunud."

Cagliari viis 32-aastase Klavani ülemineku lõpule eile õhtul, makstes Liverpoolile 2 miljonit eurot. Eestlane sõlmis mullu Itaalia meistriliigas 16. koha saanud klubiga 2+1 aasta pikkuse lepingu.