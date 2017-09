Bundesligas saab väljakule esmakordselt naine

Sel nädalavahetusel saab Saksamaa kõrgliigas meeste mängu vilistama esimest korda naine. Berliini Hertha ja Bremeni Werderi vahelist kohtumist saab vilistada Bibiana Steinhaus.

38-aastane endine politseinik on ka varem meestejalgpalli vilistanud ja tal on teisel liigatasemel lausa kümme aastat kogemust. Tänavu sai ta karikasarjas vilista ka Müncheni Bayerni kohtumist.

Steinhaus on varem vilistanud ka naiste maailmameistrivõistluste finaali. Bundesliga kohtunike hulka kaasati ta selle aasta alguses. "See on alati olnud mu suur unistus," ütles Steinhaus.