Bulgaaria jalgpallimatšil plahvatas pomm, naispolitseinik sai tõsiselt vigastada

Bulgaaria jalgpalli kõrgliiga kohtumisel Sofia Levski ja CSKA vahel sai kolmapäeval tõsiselt vigastada naispolitseinik, keda tabasid pärast staadioni sissepääsu juures toimunud plahvatus klaasikillud.

"Ta läks operatsioonile, kuid tal on mitmeid klaasitükke näos ja silmas," vahendab BBC kohaliku politsei esindaja sõnu. "See ei olnud ilutulestik, see oli pomm."

Politsei lisas, et pärast 2:2 viigiga lõppenud derbikohtumist võeti korratuste tõttu kinni üle 20 Levski fänni.

Sofia derbit on pea alati saatnud rahutused ja intsidendid. 2000. aastal sai pommiplahvatuses üks mees surma ning 2014. aastal visati CSKA peatreener Stoycho Mladenov Levski fännide poolt lumepalliga oimetuks. Eelmisel aastal said kolm CSKA treeneritiimi liiget mängu ajal pihta paugutajate ja kividega.