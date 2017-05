Buffon: lubasin karjääri lõpetada, kui Barcelona mulle väravat ei löö

Torino Juventuse väravavaht Gianluigi Buffon tunnistas, et oli lubanud karjääri lõpetada, kui Meistrite liiga veerandfinaalis Barcelona vastu mõlemas kohtumises oma värava puhtana hoiab. Juventus võitis avamängu 3:0 ning tegi kordusmatšis 0:0 viigi.

39-aastane itaallane tunnistab nüüd, et peab oma sõnu sööma. "Lubasin karjääri selle hooaja lõpus lõpetada, kui Barcelona vastu puhtad paberid kirja saame," tõdes Buffon Sky Italiale. "Vestlesin sellest klubi presidendi Andrea Agnelliga ning ta ütles mulle, et me kõik räägime vahel elus rumalaid asju ja et ma ei muretseks selle pärast. Pidin oma lubaduse tagasi võtma."

Legendaarne väravavaht on varem välja öelnud, et plaanib mängida 2018. aasta maailmameistrivõistlusteni.