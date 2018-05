Buffon jätab laupäeval Juventusega hüvasti

Itaalia jalgpallikoondise väravavaht Gianluigi Buffon teatas, et peab laupäeval Verona vastu oma viimase mängu Torino Juventuse särgis ning vajab pisut aega, et tuleviku osas selgusele jõuda.

Juventuse president Andrea Agnelli kinnitas, et Buffon kaalub pakkumisi teistest klubidest. "Tal on minu toetus sõltumata sellest, mis otsuse ta teeb. Tal on mitu pakkumist nii mängijana kui väljaspool väljakut," vahendab Goal.com Agnelli sõnul.

"Soovin, et ta naudiks laupäevast mängu ning tahan öelda "Suur tänu Gigi!""

40-aastane Buffon on 23 aasta pikkuse karjääri jooksul mänginud vaid kahes klubis. 2001. aastal maksis Juventus tema eest Parmale 52 miljonit eurot, millega ta hoiab tänaseni maailma kalleima väravavahi rekordit.

2006. aasta maailmameister Buffon on võitnud üheksa Itaalia meistritiitlit, viis Itaalia karikat ning 1999. aasta UEFA Cupi. Meistrite liigat ei õnnestunudki Buffonil võita, finaali jõudis Juventus temaga kolmel korral (2003, 2015, 2017).