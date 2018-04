Briti leht: Ronaldo on Venemaa modelli endiselt armunud

Portugali jalgpallikoondise ja Madridi Reali ründetäht Cristiano Ronaldo kahetseb siiani, et läks 2015. aasta alguses lahku Venemaa modellist Irina Shaykist, kirjutab Inglismaa tabloid The Sun.

Ajalehe andmetel on 33-aastane Ronaldo oma sõpradele tunnistanud, et tema tunded Shayki vastu pole siiani jahtunud.

Ühtlasi märgib The Sun, et Ronaldo olevat väga armukade Hollywoodi 43-aastase näitleja Bradley Cooperi peale, kes on Shayki abikaasa ja kellele venelanna sünnitas eelmise aasta märtis tütre.

Ronaldo elukaaslaseks on 23-aastane Hispaania modell Georgina Rodriguez, kellega jalgpallitäht sai mullu novembris pisitütre Alana Martina. Veel kasvavad Ronaldo peres seitsmeaastane poeg Cristiano Ronaldo Jr ning eelmise aasta juunis sündinud kaksikud Mateo ja Eva.