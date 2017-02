FC Barcelona jalgpalliklubi endine paremkaitsja Dani Alves kritiseeris Hispaania giganti, kes ei oskavat oma mängijaid õiglaselt kohelda.

Alates 2008. aastast Barcelonas mänginud Alvesi karjäär Hispaania suurklubis lõppes eelmisel suvel, mil ta liitus vabaagendina Juventusega.

"Oma viimasel hooajal Barcelonas kuulsin kogu aeg, et Alves on lahkumas, aga juhtkond ei öelnud midagi. See kõik oli väga vale ja lugupidamatu," sõnas Barcelonaga kuus Hispaania meistritiitlit ja kolm Meistrite liiga karikat võitnud Alves Hispaania ajalehele ABC.

"Nad ei austanud mind. Nad pakkusin mulle lepingu pikendamist vaid seetõttu, et neil oli mängijate ostukeeld. Siis ma sõlmisingi lepingu, mis lasi mul aasta enne lepingu lõppu vabalt lahkuda. Need inimesed, kes juhivad Barcelonat, ei oma mingit ettekujutust, kuidas oma mängijaid kohelda," kritiseeris 33-aastane Alves.