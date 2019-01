Borussia ja Chelsea tegid kaupa, noore ameeriklase üleminekutasuks on 64 miljonit

20-aastane ameeriklane polnud nõus klubiga lepingut pikendama ning nii otsustati ta raha vastu vahetada. Selle hooaja teiseks pooleks laenatakse ta Chelseast endale tagasi, aga suvel tõmbab mees selga Londoni klubi särgi, kirjutab Soccernet.

Üleminekutasuks on 64 miljonit eurot. "Christiani suur unistus on mängida Premier league'is ja see on seotud tema Ameerika taustaga," kirjeldas Dortmundi spordidirektor Michael Zorc. "Arvestades tema allesjäänud lepingu pikkust oleme otsustanud vastu võtta kopsaka pakkumise. Ta on iseloomult suurepärane mängija ja oleme veendunud, et ta annab endast veel Dortmundi särgis kõik."

Sel hooajal on ta Dortmundi eest löönud kõikide sarjade peale kolm väravat. USA koondist on ta esindanud 23 korral ja löönud üheksa väravat.