Borussia Dortmund sõlmis lepingu talendika noore prantslasega

Borussia Dortmundi jalgpalliklubi kinnitas, et on soetanud 18-aastase kaitsja Dan-Axel Zagadou Paris Saint-Germainist.

Bundesliga klubi saab prantslase tasuta, sest tema leping Pariisi suurklubiga lõppeb juuni lõpus. Dortmundi spordidirektori Michael Zorci sõnul saab Zagadou debüüdi kirja juba juulis.

Zagadou eeliseks on tema suurus. Nimelt on prantslane 193 sentimeetrit pikk ja vaatamata oma noorusele oskab mängida väga füüsiliselt. Kuid viimasel ajal on kaitsja trumpideks saanud ka hea pallivaldamine ja täpsed söödud vasaku jalaga.





Prantsusmaa U18 koondislase sõnul oli liitumine läbimõeldud. "Dortmund on alati suutnud noormängijaid integreerida esindusmeeskonda ja arendada jalgpallureid kõrgemail tasandil," lisas ta.





Sakslastel on praegu kavas kaitseliini ümberplaneerimine, sest klubist on lahkumas Matthias Ginter.