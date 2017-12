Bayern on totaalses väravavahikriisis: tänases liigamängus seisis postide vahel juba karjääri lõpetanud mees

Tom Starke kevadel koos laste ja Bundesliga trofeega. Toona arvas Starke veel, et on karjääri lõpetanud Foto: MICHAELA REHLE, REUTERS

Tundub, et Saksamaa jalgpalli valitseja Müncheni Bayern on jätnud vajalikud väravavahtide kaitsejumala ees vajalikud ohverdused tegemata: hetkel on korraga vigastatud koguni kolm nende esimese valiku puurilukku.