Eelmisel nädalal Leverkuseni Bayeri peatreeneri kohalt vallandatud Roger Schmidti vastu on huvi ilmutanud nii Londoni Arsenali, Leicester City kui Evertoni jalgpalliklubid.

Saksamaa väljaande Sport Bildi andmetel pöördusid eelmisel nädalal pärast vallandamisotsust 49-aastase Schmidti poole kolm Inglise kõrgliigaklubi - Arsenal, Leicester City ja Everton.

Evertoni huvi kogenud sakslase vastu on tingitud asjaolust, et nende juhendajat Ronald Koemanit seostatakse tihedalt FC Barcelonaga. Arsenal kuulab aga maad, sest praeguse peatreeneri Arsene Wengeri tulevik on selgusetu.

Leicester City on küll ajutise juhendaja Craig Shakespeare`i määranud ametisse kuni hooaja lõpuni, kuid valitsev meister pole maha matnud lootust, et suvel võiks Schmidtist saada nende uus peatreener.

Sport Bildi andmetel sooviks Schmidt end järgnevalt proovile panna just Inglise kõrgliigas.