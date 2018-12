Barcelonas põrunud Hispaania ründajast on saanud Bundesliga üks efektiivseimaid väravakütte

Dortmundi Borussia on käimasolevat Bundesliga hooaega alustanud vägevalt. Saksamaal on mindud jõulupausile ehk pool hooaega on mängitud. 17 kohtumisega on Dortmund kogunud 42 punkti ning edestab tulist rivaali Müncheni Bayernit kuue silmaga.

Dortmund on ühtlasi praegu Bundesliga enim skooriv meeskond 44 tabamusega. Suur osa klubi edul põhineb 25-aastasel Paco Alcaceril.

Hispaanlane on klubi suurim väravakütt 12 tabamusega, millega on teisel kohal liiga edetabelis Eintracht Frankfurdi mängija Luka Jovici järel. Jovicil on kirjas samuti 12 väravat, kuid lisaks on tal ka kolm väravasöötu.

Kuid Alcaceri väravate juures on kõige märkimisväärsem tema mänguminutite arv. 12 väravat on ta kirja saanud kõigest 12 mänguga, kusjuures seitsmes neist on ta sekkunud kohtumisse vahetusest. Hispaanlase 12 väravat on tulnud kõigest 503 minutiga, ehk ta on olnud täpne iga 42 minuti tagant. 12 väravast 10 on ta löönud vahetusest tulnuna, mis on juba Bundesliga ühe hooaja rekord.

Dortmund ei ole jätnud mehe teeneid hindamata ning suvel laenulepingu alusel liitunud mängija osteti novembri lõpus Barcelonalt 25 miljoni euro eest ära ja temaga sõlmiti leping 2023. aastani.

Enne Dortmundiga liitumist veetis Alcacer kaks aastat just Kataloonia tippklubis, kus aga suur läbilöök jäi tulemata. Kahe aastaga sai ta kirja 42 kohtumist, millest 25 kohtumises sekkus ta pingilt mängu ning lõi selle aja jooksul kokku 11 väravat.